Audi prépare avec excitation à son arrivée en F1 - McNish

Thibaud Comparot

Vendredi 6 Janvier 2023 09:40

Allan McNish, ancien pilote de F1 et coordinateur de toutes les activités de sport automobile du groupe Audi, a qualifié de "trépidants" les préparatifs du constructeur aux anneaux en vue de son entrée sur la grille en 2026.

Bien qu'Audi ne doive pas entrer en F1 avant 2026, le constructeur allemand est déjà occupé à organiser ses débuts.

Andretti s'associe à Cadillac pour favoriser son entrée en F1Lire plus

La marque participera à la compétition en tant qu'équipe d'usine pour la première fois, avec Sauber - qui court actuellement sous le nom d'Alfa Romeo.

Invité à faire le point sur les progrès d'Audi, McNish a déclaré au podcast de Motorsport Magazine : "Les 18 derniers mois ont été très chargés."

"Il est clair que l'année 2022 a été mouvementée comme je ne l'avais jamais vu auparavant."

Bien qu'Audi ait connu le succès sur une plateforme mondiale en Formule E et dans bien d'autres disciplines, remportant notamment 13 fois les 24 Heures du Mans, McNish a expliqué la frénésie qui entourait actuellement le programme F1.

" On peut penser que 2026 est encore assez loin, mais c'est seulement au coin de la rue ", a ajouté l'Écossais de 53 ans. "Il ne reste plus que 39 mois avant la première course - non pas que nous comptions ou quoi que ce soit."

Horner doit accepter les critiques des médias - CoulthardLire plus

"Mais je suis impliqué depuis plus de 20 ans avec Audi et cela fait partie de cette progression."

"C'est une période passionnante et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au sein de l'entreprise qui n'attende pas avec impatience cette première course en 2026", a conclu le pilote écossais.