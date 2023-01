Red Bull brise les espoirs d'un retour de Ricciardo en F1

Thibaud Comparot

Jeudi 5 Janvier 2023 09:01

Christian Horner a déclaré que Red Bull n'a "aucun plan" visant à utiliser Daniel Ricciardo comme troisième pilote cette saison. Le pilote australien a été réengagé chez Red Bull après des passages mitigés chez Renault et McLaren.

Daniel Ricciardo a bénéficié d'un accueil chaleureux après que McLaren ait mis fin à son contrat un an plus tôt. Les deux saisons passées avec l'équipe ont été très décevantes.

Bien que Max Verstappen soit engagé jusqu'à la fin de l'année 2028 et Sergio Perez jusqu'à 2025, l'embauche de l'Australien de 33 ans a été considérée par certains comme un avertissement en cas de nouvelle crise entre les deux pilotes titulaires.

Mais en parlant à Speedcafe, le directeur de l'équipe, Christian Horner, a déclaré : "Nous n'avons certainement pas l'intention de l'utiliser autrement que dans ce rôle de troisième pilote et de le combiner avec les activités commerciales qu'il mènera."

Réfléchissant à la façon dont Ricciardo a connu des temps difficiles, Horner a ajouté : "Je pense que Daniel s'est un peu désintéressé de la Formule 1. Il a eu quelques saisons vraiment difficiles."

"Pour lui, jouer un rôle de soutien aux pilotes de course en tant que troisième pilote, à la fois à l'usine et lors d'événements, avec tous les partenaires commerciaux que nous avons, comme l'un des visages les plus reconnaissables actuellement dans et autour de la F1, pour nous, cela avait beaucoup de sens."

"Espérons que dans ce processus, Daniel redécouvrira sa passion pour la Formule 1".

Ricciardo a remporté huit victoires dans sa carrière en F1 à ce jour, dont sept avec Red Bull.

Interrogé sur les raisons qui ont motivé la relance de la relation entre les deux parties, Horner a ajouté : "Nous avons été surpris de voir Daniel libre sur le marché des transferts."

"Pour nous, Ricciardo a grandi avec Red Bull, nous l'avons nourri depuis qu'il était junior, il était logique pour nous de le ramener au bercail", a conclu le directeur de la firme autrichienne.