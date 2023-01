Le calendrier de présentation des F1 de 2023

Thibaud Comparot

Mercredi 4 Janvier 2023 18:22

Avant les premiers tour de roue lors des essais hivernaux de Bahrein, les écuries de F1 vont présenter leurs monoplaces pour cette nouvelle saison 2023.

Une à une, les écuries de Formule 1 vont annoncer la date de présentation de leurs monoplace pour la saison 2023. La Scuderia Ferrari a été l'une des première à donner la date de présentation de la dernière née de l'usine de Maranello dont le nom de code est "675".

Alpine est la dernière écurie en date à dévoiler ses plans et la mi-février commence déjà à être très chargée, puisque le constructeur français dévoilera son A523 juste après AlphaTauri, Aston Martin et Ferrari.

Mercedes, Red Bull, McLaren, Alfa Romeo, Haas et Williams sont donc les six équipes qui n'ont pas encore confirmé de date.

Vous trouverez ci-dessous toutes les dates dont vous avez besoin pour votre agenda.

AlphaTauri - 11 février

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

Aston Martin - 13 février

It's coming together. ​#AMR23, revealed 13.02.23. pic.twitter.com/b9TG93Kiwa — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 16, 2022

Scuderia Ferrari - 14 février

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2022

Alpine - 16 février