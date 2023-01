Alpine dévoile la date de présentation de l'A523

Alpine est la quatrième équipe à confirmer la date de présentation de sa F1 pour 2023. L'A523 de l'écurie française sera présentée lors d'une cérémonie à Londres le 16 février prochain.

Le constructeur français lancera l'A523 lors d'une cérémonie à Londres le 16 février.

L'annonce fait suite à un teasing plus tôt dans la journée où l'équipe s'est moquée de son système de numérotation des châssis, en demandant : "Quel est le nom de la route en Angleterre qui relie Ashbourne et Hazel Grove ?"

Cette monoplace sera pilotée par Esteban Ocon et Pierre Gasly la saison prochaine. L’ancien pilote AlphaTauri viendra épauler Esteban Ocon, déjà en poste chez Alpine depuis le début de la saison 2020.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH