Haas F1 révèle un nouveau logo pour 2023

Haas a révélé un nouveau logo pour son écurie avant la saison 2023 de la Formule 1.

L'écurie américaine débutera la campagne 2023 avec un nouveau sponsor principal qui lui permettra de lutter à armes égales avec ses rivaux. Elle a annoncé il y a quelques mois un partenariat avec MoneyGram.

Cette annonce fait suite à un certain nombre de problèmes de sponsoring ces derniers temps, notamment le départ d'Uralkali à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière et le fiasco de Rich Energy à la fin de la dernière décennie.

Grâce au partenariat avec MoneyGram, le nom officiel de l'équipe a changé et pour refléter cette nouvelle ère, Haas a également modifié son logo.

Le logo MoneyGram est désormais présent dans l'anneau qui entoure le "H" de Haas.

Découvrez le nouveau logo MoneyGram Haas F1 Team ci-dessous !

