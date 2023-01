Verstappen participera aux 24 heures du Mans virtuelles en 2023

Max Verstappen participera aux 24 Heures du Mans virtuelles en ce début d'année 2023. Le Néerlandais participera à sa première course officielle de l'année sur l'illustre circuit de la Sarthe, comme toujours, roulera sous les couleurs l'équipe Redline.

Les 24 heures du Mans virtuelles, édition 2023 se tiendront du 14 au 15 janvier de cette année, c'est l'un des plus grands événements eSport. Les organisateurs de l'événement parviennent généralement à attirer quelques grands noms. Fernando Alonso et Max Verstappen, entre autres, y ont participé l'année dernière. Le double champion du monde de Formule 1 en titre sera à nouveau présent, même si cela ne constitue pas une grande surprise. Après tout, le Batave est un grand fan de ce genre d'événements.

