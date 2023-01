Zhou tire un bilan positif de son effroyable accident de Silverstone

Thibaud Comparot

Mercredi 4 Janvier 2023 10:11

Zhou Guanyu tire un bilan positif de son effroyable accident en F1 au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne de l'an dernier.

Le pilote Alfa Romeo a connu une première saison positive aux côtés de Valtteri Bottas, ses résultats n'étant assombris que par un certain nombre de problèmes de fiabilité.

Alonso sur sa retraite de la F1 - "Je vais prendre les choses année après année"Lire plus

Mais la campagne inaugurale du pilote chinois restera dans les mémoires pour son spectaculaire tonneau à Abbey, au départ de la course à Silverstone où, après un contact avec la Mercedes de George Russell, il s'était retrouvé sur le toit, glissant jusque dans les barrières de sécurité.

L'arceau de sécurité de la voiture de Zhou avait cédé, et la boîte à air s'était enfoncée dans les graviers de l'échappatoire. L'Alfa Romeo avait rebondi sur la barrière de sécurité, s'arrêtant entre celle-ci et les barrières de pneus.

"Beaucoup de gens se souviendront de moi pour cela", a déclaré Zhou à GPFans dans une interview à la fin de la saison dernière.

"J'étais très présent dans beaucoup de temps forts ou en première page ou autre".

Mais en soulignant un aspect positif de cet incident effrayant, Zhou a ajouté : "C'est bien que les gens aient un peu de respect pour tous les pilotes."

Audi veut rapidement gagner des Grand Prix en F1Lire plus

"Avec les réseaux sociaux, certaines personnes ont leur propre opinion, mais quand on dit qu'on fait ce qu'on aime, il y a aussi un risque élevé que quelque chose se produise. C'est un grand sacrifice et un grand engagement dans ce sport."

"C'est vraiment agréable de voir que beaucoup de gens m'ont envoyé des cadeaux et des messages gentils après. J'étais vraiment touché et on est vraiment surpris d'être de retour tout de suite", a conclu le coéquipier de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo.