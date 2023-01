Thibaud Comparot

Mercredi 4 Janvier 2023 09:25

Fernando Alonso a révélé les critères relatifs à son départ en F1. Il a pourtant récemment signé un contrat de plusieurs années avec Aston Martin.

L'homme de 41 ans courra pour l'équipe basée à Silverstone cette saison après avoir quitté Alpine pour remplacer le quadruple champion, Sebastian Vettel.

Audi veut rapidement gagner des Grand Prix en F1Lire plus

Bien qu'Alonso soit loin d'être le pilote le plus âgé à avoir couru en F1 - l'honneur revenant à Louis Chiron à 58 ans et 277 jours - il est actuellement le plus âgé sur la grille de départ.

Cela a naturellement suscité des questions sur la longévité de l'Espagnol dans cette discipline.

Lors d'une interview avec certains médias, dont GPFans, Alonso a répondu à cette question : "Je vais prendre les choses année après année."

"Comme je l'ai dit [2021] je n'étais peut-être pas à 100 %. Si je fais quelques saisons comme ça, même si mes performances extérieures sont correctes, mais que je ne me sens pas heureux moi-même, peut-être que j'arrêterais."

Découvrez les frais d'inscription des écuries de F1 pour 2023Lire plus

Concernant les performances de la saison dernière, Alonso a ajouté : "Je m'en sens très fier. Je vais continuer, quels que soient les résultats, parce que je sais ce que je peux donner à l'équipe."

"Donc deux à trois ans, c'est sûr", a conclu le nouvel équipier de Lance Stroll chez Aston Martin.