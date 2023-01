Thibaud Comparot

Mardi 3 Janvier 2023 18:40

Les droits d'entrée que les équipes de Formule 1 doivent payer pour la saison 2023 ont été annoncés. Red Bull Racing a connu une année très fructueuse en 2022 et devra donc procéder au virement le plus important, et de loin.

En Formule 1, le droit d'entrée dépend du nombre de points qu'une équipe a accumulés dans le championnat des constructeurs au cours de la saison précédente. Outre un montant standard que chaque équipe doit verser, un montant déterminé par rapport aux points est également fixé.

Le nouveau champion des constructeurs, Red Bull Racing, a accumulé 759 points l'an dernier, ce qui signifie que la firme autrichienne devra débourser 6,2 millions de dollars (5,8 millions d'euros) pour participer à nouveau à la saison prochaine.

Le top 3

Lors du gala de fin d'année de la FIA en décembre, le patron de l'équipe, Christian Horner, a plaisanté à ce sujet : "Je ne savais pas combien nous devions payer la FIA pour les points. J'ai reçu la facture l'autre jour, c'était incroyable", a-t-il ajouté avec un clin d'œil. Ferrari a terminé à la deuxième place avec 554 points. La firme de Maranello devra donc payer plus de 4 millions de dollars pour se réinscrire. Mercedes s'est classée en troisième position avec 515 points et devra donc débourser 3,7 millions de dollars.

Les droits d'entrée des écuries de Formule 1 en 2023

Red Bull Racing - 759 points - 5,915,334 €

Ferrari - 554 points - 3,826,366 €

Mercedes - 515 points - 3,598,204 €

Alpine - 173 points - 1,597,403 €

McLaren - 159 points - 1,515,498 €

Alfa Romeo - 55 points - 907,068 €

Aston Martin - 55 points - 907,068 €

Haas - 37 points - 801,762 €

AlphaTauri - 35 points - 790,062 €

Williams - 8 points - 632,104 €