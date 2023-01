Wolff veut sonner la révolte chez Mercedes en 2023

Thibaud Comparot

Mardi 3 Janvier 2023 17:48

Toto Wolff a remis en question la pertinence des affirmations selon lesquelles la saison 2022 de Mercedes a été un "désastre complet" après que l'équipe a perdu son emprise sur le titre des constructeurs de F1.

Mercedes a connu une campagne difficile par rapport aux huit dernières années, ne remportant qu'une seule course et tombant à la troisième place du classement derrière Red Bull et Ferrari.

Hamilton se dit "dévasté" par la perte de son "cher ami" Ken BlockLire plus

Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, s'est toutefois demandé si l'année devait être qualifiée de manière aussi négative, car la situation aurait pu être bien pire.

"Pour moi, la perspective, ou la planification, ne concerne pas le court terme, ce n'est pas une course, même une saison ou deux ou cinq", a déclaré Wolff dans une vidéo de Mercedes.

"Il s'agit [du fait] que j'aimerais que cette équipe se développe constamment, qu'elle soit en quête de victoires et de championnats chaque année, mais qu'elle ne les considère pas comme acquis, qu'elle n'ait pas le sentiment d'y avoir droit".

En réfléchissant aux aspects positifs de l'année, comme la victoire de George Russell au Brésil et la façon dont l'équipe a chassé Ferrari pour la deuxième place du classement lors des derniers GP, Wolff a donné de l'espoir pour l'avenir.

"Quoi qu'il arrive au début de la saison prochaine, ce sera un autre élément constitutif du succès de cette équipe", a-t-il ajouté.

"Nous essayons d'être aussi transparents que nous le pouvons. Il est également utile de donner à nos fans et à nos fidèles un peu plus d'informations sur la façon dont la saison s'est développée et s'est déroulée."

"Cela dit, j'espère que l'année prochaine, avant Noël, nous serons assis et que nous aurons plus de points positifs à relever que cette saison. Ce serait bien."

La FIA ouvre la porte à l'arrivée de nouvelles écuries en F1Lire plus

"En tout cas, ce que nous pouvons promettre, c'est que nous tous, dans les deux usines, avec le soutien de l'Allemagne, nous allons tout faire pour obtenir le meilleur résultat possible."

"Le même genre d'examen minutieux de nos performances nous permettra d'aller de l'avant en tant qu'êtres humains, en tant que managers, et aussi en tant qu'équipe", a conclu le directeur de la firme allemande.