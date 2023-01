La FIA ouvre la porte à l'arrivée de nouvelles écuries en F1

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé son intention de lancer un appel à candidatures pour accueillir les projets de ceux qui voudraient rejoindre la F1 à plus ou moins court terme.

Depuis le départ de l’écurie Caterham à l’issue de la saison 2014, la grille de la Formule 1 est composée de 20 monoplaces. Cependant, depuis quelques mois, plusieurs entités souhaiteraient rejoindre le paddock de la catégorie reine du sport automobile. En réponse à ces nombreux appels, Mohammed Ben Sulayem a annoncé la nouvelle sur Twitter ce lundi.

"J'ai demandé à mon équipe à la FIA de travailler sur le lancement d'un processus de déclaration d'intérêt pour les nouvelles équipes potentielles en championnat du monde de Formule 1"

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship