Verstappen se dit étonné par ses nombreux accrochages avec Hamilton

Max Verstappen a concédé ne pas comprendre pourquoi Lewis Hamilton et lui ne parvenaient pas à faire des courses sans s'accrocher.

Les deux protagonistes du championnat 2021 ont vécu une rivalité acharnée au cours des deux dernières années, aucun des deux ne voulant céder un pouce lorsqu'ils se trouvaient côte à côte.

Cela a donné lieu à un certain nombre d'affrontements très médiatisés entre les deux hommes, notamment à Silverstone et à Monza il y a deux ans.

Plus récemment, malgré le gouffre de performance entre la Red Bull et la Mercedes, Verstappen a tenté d'attaquer Hamilton pour le gain d'une position lors du Grand Prix de São Paulo la saison dernière.

Les deux pilotes se sont heurtés et les dégâts qui en ont résulté ont compromis les chances de victoire des deux pilotes.

S'adressant à Motorsport.com au sujet de ses démêlés avec Hamilton, le double champion du monde, Max Verstappen a déclaré : " Je dois faire attention à ce que je dis ici."

"Mais avec tous ceux contre qui je me suis battu, ça a été des batailles vraiment dures et agressives et nous ne nous sommes jamais vraiment entendus."

"D'une certaine façon, avec Lewis, c'est une histoire différente. Et honnêtement, je ne comprends pas."

Faisant référence à la bataille au Brésil, en particulier, Verstappen a ajouté : " Comme, cette année, OK nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de batailles."

"Mais au Brésil, nous nous sommes retrouvés ensemble. Ce n'était pas mon intention [de nous heurter]. J'ai été blâmé pour ça, ce que je n'ai pas trouvé juste. Si ça avait été plus un incident de course, j'aurais pu vivre avec."

"Mais je ne comprends pas. Peut-être que c'est juste une question de génération, que nous nous comprenons mieux, que nous sommes plus gentils les uns envers les autres. Je ne comprends pas."

"Mais je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de différent avec Lewis ou avec les autres pilotes en termes de course."

" Parce que la veille avec George [Russell, avec qui Verstappen s'est battu pour la tête de la course sprint], nous avons eu une [bataille] incroyable."

"Cela a été très amusant et j'essayais de faire la même chose dans la course principale, en ayant ce genre de bataille. Mais, malheureusement, nous n'avons pas réussi à le faire. "

Pourquoi Verstappen doit-il être "prudent" dans sa réponse ?

Verstappen a critiqué le parti-pris perçu envers Hamilton dans les médias et sur les réseaux sociaux au cours des deux dernières années, le Néerlandais suggérant à nouveau que sa prudence dans la réponse est due aux différences nationales.

"En Angleterre, ce [commentaire] peut très rapidement être reçu comme une critique et je suis alors interpellé à ce sujet", a-t-il déclaré.

"Je respecte toujours beaucoup Lewis pour ce qu'il a accompli dans ce sport, mais c'est pourquoi je ne comprends pas vraiment pourquoi nous ne pouvons pas vraiment courir comme je l'ai fait avec les autres".

"Bien sûr, chacun est différent dans son approche. Je sais que Charles est un peu différent de George, ou de Carlos [Sainz] ou de Checo [Perez], ou de qui que ce soit."

"Je dois être un peu plus prudent avec ça parce qu'immédiatement, c'est pris comme une critique. Et puis les gens commencent à vous détester. Ce n'est pas mon intention", a conclu le double champion du monde de F1 en titre.