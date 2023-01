Réserviste chez Mercedes, Schumacher ne participera pas à un autre championnat

Thibaud Comparot

Mick Schumacher a écarté l'idée de participer à des courses dans d'autres disciplines que la F1. Il a pourtant été mis sur la touche pendant au moins un an en tant que pilote de réserve de Mercedes.

L'Allemand a perdu son siège de titulaire chez Haas pour 2023 au profit de Nico Hülkenberg après que l'équipe a choisi de faire passer l'expérience avant la jeunesse dans sa liste de priorités.

Mick Schumacher a rapidement trouvé un nouveau point de chute chez Mercedes. Toutefois, avant que son départ ne soit confirmé, le jeune homme de 23 ans a exclu de profiter de ce partenariat pour participer à d'autres courses.

"Je suis sûr que je ne vais pas conduire quoi que ce soit d'autre à partir de maintenant", a déclaré Schumacher à GPFans dans une interview de fin de saison. "Je ne suis tout simplement pas intéressé par cela."

"Si vous avez le goût de ce qu'il y a de mieux, vous n'allez pas vous contenter d'autre chose et donc, définitivement, je vais rester dans le paddock."

Il n'est pas rare que les pilotes de réserve de la F1 participent à des compétitions dans d'autres catégories lorsque leur emploi du temps le permet. Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne ont été champions du monde en Formule E avec Mercedes.

Alex Albon a également piloté une Ferrari aux couleurs d'AlphaTauri en DTM tout en étant le pilote de réserve de Red Bull en 2021.

Mais pour le fils du septuple champion du monde allemand, maintenir une présence constante dans le paddock de la F1 est une priorité absolue.

Il a ajouté : "Je suis sûr à 99% que je viendrai à chaque course et oui, je serai présent et je me positionnerai à un endroit où, je l'espère, je serai de retour sur la grille en 2024", a conclu celui qui épaulera George Russell et Lewis Hamilton chez Mercedes.