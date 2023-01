Ken Block décède dans un accident de motoneige

Thibaud Comparot

Mardi 3 Janvier 2023 10:01

Ken Block, pilote de rallye et connu pour ses vidéos de Gymkhana a trouvé la mort dans un accident de motoneige ce lundi 2 janvier, il avait 55 ans.

L’annonce du décès de DC Men, alias Kenneth Paul Block, est tombée dans la nuit du lundi au mardi 3 janvier 2023. L’adepte des sports extrêmes a été la victime d’un accident mortel de motoneige dans l’Utah aux États-Unis. C’est le groupe Hoonigan Racing Division, qui a annoncé le décès du pilote.

"C'est avec nos plus grands regrets que nous confirmons que Ken Block est décédé aujourd'hui dans un accident de motoneige", indique le communiqué publié sur les réseaux sociaux de l'équipe fondée par Ken Block. "Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et, plus important encore, il était un père et un mari. Il va incroyablement nous manquer. Merci de respecter l'intimité de la famille pendant leur deuil."

Selon les informations émanant du bureau du Shérif du comté de Wasatch (Sud-est de Salt Lake City), l’accident se serait produit aux alentours de 14 heures dans L’Utah.

"Le pilote, Kenneth Block, un homme de 55 ans originaire de Park City (Utah), pilotait une motoneige sur une pente raide lorsque celle-ci s'est retournée et a atterri sur lui. Il a été déclaré mort sur place des suites des blessures subies dans l'accident. Monsieur Block faisait partie d'un groupe, mais se trouvait seul lorsque l'accident s'est produit. Le bureau du médecin légiste de l'État déterminera la cause officielle du décès."

Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages ont rapidement été rendus au pilote :