Horner et Red Bull - "Je n'ai pas l'intention de raccrocher de sitôt"

Thibaud Comparot

Mardi 3 Janvier 2023 09:02

Christian Horner a réaffirmé son engagement envers Red Bull en F1 grâce à la " flamme compétitive " qui brûle toujours en lui.

Red Bull a remporté les deux titres de champion de F1 la saison dernière avec 17 victoires sur 22 Grand Prix. Ces victoires ont été remportées par Max Verstappen et Sergio Perez, le Néerlandais ayant battu le record du nombre de victoires en une seule saison avec ses 15 succès.

Ce qu'il faut attendre de la saison 2023 de Formule 1Lire plus

Ces triomphes portent à 11 le nombre total de championnats remportés par l'écurie de Milton Keynes après les quatre années de double titre avec Sebastian Vettel au début des années 2010.

Horner est toujours présent en tant que directeur d'équipe depuis l'arrivée de Red Bull dans le sport en 2005 et, s'adressant à GPFans dans une interview de fin de saison, il n'a donné aucun signe de ralentissement.

"Mon cœur est ici, mon engagement est ici et le prochain défi est celui des groupes motopropulseurs", a déclaré Horner.

"Nous avons réuni un tout nouveau groupe de personnes pour affronter certains des meilleurs fabricants de moteurs au monde en tant que filiale d'une société de boissons énergétiques."

"C'est énorme et cela me fait me lever tôt le matin. Il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai toujours faim pour accomplir plus."

Lorsque Bernie Ecclestone était le grand patron de la F1, il a été suggéré qu'Horner puisse être façonné en un éventuel successeur pour son poste.

Vidéo - Ocon et Gasly font déjà la course au volant de leurs AlpineLire plus

Mais Horner a expliqué : "J'ai toujours ce feu de la compétition qui brûle en moi."

"Pour l'instant, j'aime trop la compétition pour laisser tomber et je suis toujours le plus jeune PDG et directeur d'équipe du sport, donc il me reste encore quelques années à tirer."

"Je n'ai pas l'intention de raccrocher de sitôt", a conclu le directeur de la firme autrichienne.