La Chine négocierait un retour au calendrier 2023 de la F1

L’année 2023 pourrait finalement être la saison du retour de la Chine au calendrier de la Formule 1. Après un récent assouplissement des mesures concernant les mesures visant à réduire la propagation du Covid-19 en Chine, le circuit international de Shanghai espère de nouveau accueillir la F1.

Apparu au calendrier de la F1 lors de la saison 2004, le Grand Prix de Chine a rapidement trouvé sa place au calendrier, devenant une épreuve phare en Formule 1. Le Circuit international de Shanghai a accueilli pas moins de 16 Grand Prix, dont six ont été remportés par Lewis Hamilton. Il fut également le théâtre de la 91eme et dernière victoire de Michael Schumacher en F1.

Mais depuis l’apparition du Covid 19, devenu une pandémie mondiale au début de l’année 2020, aucun Grand Prix n’a pu y être organisé. Alors que son retour avait été annoncé au calendrier 2023, trouvant sa place entre le Grand Prix d'Australie et avant celui d'Azerbaïdjan. Il avait finalement été déprogrammé du calendrier en décembre dernier.

En effet, les mesures sanitaires imposées en Chine rendaient impossible l’organisation d’un Grand Prix en Chine la saison prochaine. Il était impossible pour la F1 de se rendre à Shanghai, deux semaines après la course de Melbourne et deux semaines avant celle de Bakou. Mais depuis le début de l’année, la Chine a adouci les mesures sanitaires imposées dans son pays, et ce, malgré une nouvelle flambée des cas de Covid.

Depuis l’annulation du Grand Prix de Chine 2023, aucun remplaçant n’avait alors été choisi pour combler cet espace. La F1 se dirigeait donc vers une saison 2023 comportant 23 événements. Cependant, selon l’édition chinoise de Motorsport.com, les discussions entre les promoteurs du Grand Prix et les dirigeants de la Formule 1 ont repris et devraient se poursuivre dans les prochains jours.

