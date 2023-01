Hamilton déconcerté par "une année très, très étrange" en F1

Thibaud Comparot & Ian Parkes

Lundi 2 Janvier 2023 18:26

Lewis Hamilton a reconnu avoir vécu "une année très, très étrange" en Formule 1 avec Mercedes.

Après avoir dominé la F1, Mercedes obtenant huit titres consécutifs de champion des constructeurs et Hamilton, six titres de champion des pilotes, la dernière campagne a été une expérience totalement différente pour le pilote anglais.

Durant la première moitié de la saison, Mercedes et Hamilton ont été réduits au rôle de spectateurs. En effet, la W13 a été gravement affectée par des problèmes d'aérodynamisme suite à l'introduction du nouveau règlement technique.

Au cours de la seconde moitié de la saison, une fois que Mercedes a acquis une meilleure compréhension des problèmes, elle et le septuple champion ont pu se rapprocher et parfois dépasser les Ferrari et les Red Bull. Ce regain de forme s'est manifesté notamment à partir du GP des États-Unis, après l'introduction d'une importante mise à jour sur la W13.

Lors d'une interview de fin de saison pour le New York Times, Hamilton a évalué la différence entre cette dernière saison et les précédentes : "Nous avons commencé des saisons en tête et nous nous sommes battus pour des championnats."

"Cette année, le sentiment a été beaucoup plus lourd parce que les gens ont travaillé si dur pour construire cette monoplace, et malheureusement, elle n'a pas été la voiture qu'ils espéraient."

"Si tout le monde avait baissé les bras et s'était montré paresseux, cela n'aurait servi à rien."

"Je suis très fier de tout le monde. J'ai vraiment vu, plus que jamais, la force de chaque individu dans cette équipe, bien plus que lors des années de victoire. Je n'ai jamais été aussi fier."

"De même, les personnes à la tête de l'entreprise au sein de notre équipe qui veulent faire mieux, qui veulent faire plus, qui réalisent qu'il y a un meilleur impact que nous pouvons avoir dans le monde, cela a été une expérience folle."

Reconnaissant ce que c'est que d'être un outsider en une rare occasion pour Mercedes, Hamilton a ajouté : "Puis en plus de cela, nous ne gagnons pas, mais il y a eu plus d'amour."

"J'ai remarqué plus d'amour même si nous ne gagnons pas. C'est une année très, très étrange à cet égard", a conclu le coéquipier de George Russell chez Mercedes.

