Thibaud Comparot

Lundi 2 Janvier 2023 16:21

Max Verstappen affirme qu'il se sent maintenant légitimé après avoir signé un contrat à long terme avec Red Bull - même s'il admet qu'il n'avait pas de boule de cristal devant lui à l'époque.

Les sourcils se sont levés en mars dernier lorsque Verstappen a signé ce qui est considéré comme le plus long contrat de l'histoire de la F1. Il a en effet signé une prolongation de cinq saisons jusqu'à la fin de l'année 2028.

Alonso veut prolonger son aventure chez Aston MartinLire plus

Depuis lors, le pilote Red Bull est devenu double champion du monde, remportant chacun de ses titres dans des circonstances très différentes. Cependant, un tel succès n'est pas quelque chose qu'il était en mesure de prévoir au moment où il a signé son contrat.

"Non, bien sûr que non", a déclaré le pilote Batave, s'exprimant récemment dans une interview pour le New York Times.

"En fin de compte, j'ai toujours eu l'impression que c'était le bon choix pour moi grâce à toutes les personnes que nous avions dans l'équipe et, bien sûr, les personnes qui sont arrivées ces dernières années".

"C'est vraiment agréable de travailler avec eux. Je savais que, parce qu'ils ont été champions du monde par le passé, ils pouvaient le refaire."

"Il fallait juste que tout se mette en place, entre nous et Honda à l'époque, nous nous sommes lentement améliorés."

"Pendant la majeure partie de ma carrière, nous avons toujours été lents en ligne droite, mais je pouvais voir que nous rattrapions vraiment notre retard, et que nous étions proches de dépasser les autres constructeurs."

"Je savais que si nous gardions la tête basse, que nous continuions à travailler dur, les chances finiraient par se présenter."

Il semblerait que Red Bull et Verstappen soient prêts à dominer la F1 pendant de nombreuses années, mais le pilote néerlandais est sceptique.

"Avec les nouvelles réglementations, il est toujours très important de bien communiquer et c'est ce que nous avons fait", a ajouté le coéquipier de Sergio Pérez chez Red Bull.

Gasly et l'excitation d'une nouvelle aventure en F1 avec AlpineLire plus

"Maintenant, il s'agit d'essayer de continuer, d'essayer de trouver encore plus de performance dans les monoplaces, parce que normalement, au fil des années, tout se resserra entre les constructeurs."

"Oui, nous avons pris une bonne longueur d'avance, mais en tant qu'équipe, nous ne sommes jamais satisfaits. Nous voulons toujours plus, nous voulons faire mieux, mais nous savons aussi que cela dépendra de ce que les autres équipes ont trouvé ou amélioré", a conclu le double champion du monde en titre.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)