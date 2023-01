Sondage - La F1 doit-elle envisager d'interdire l'utilisation du DRS ?

Thibaud Comparot

Lundi 2 Janvier 2023 13:01

La nouvelle réglementation de la F1 a atteint son objectif : accroître le spectacle en course à partir de 2022.

Cependant, un aspect du règlement technique fait toujours rage parmi les fans de Formule 1.

Le système de réduction de la traînée - ou DRS en abrégé - a été introduit au début des années 2010 pour aider les dépassements, l'aileron arrière s'ouvrant pour réduire la traînée et augmenter la vitesse en ligne droite.

Au fil du temps, certains circuits ont été autorisés à introduire deux zones, puis trois zones DRS dans le but d'augmenter le nombre de dépassements.

Mais avec les nouvelles réglementations, conçues pour aider les voitures à suivre de plus près, il a été suggéré au cours de la saison dernière que le DRS soit devenu trop puissant et contre-productif.

La nature de certains circuits fait que le DRS est toujours essentiel, mais nous pouvons nous attendre à ce que les équipes deviennent plus rusées avec les nouvelles règles. Alors est-il temps pour la F1 et la FIA de tester - sur une course au moins - une interdiction du DRS ?

Répondez à notre dernier sondage et faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

