Bottas se dit impressionné par les performances de Zhou en 2022

Thibaud Comparot

Samedi 31 Décembre 2022 12:25

Valtteri Bottas a fait l'éloge de son coéquipier Zhou Guanyu, considéré comme une recrue "spéciale" après une première année solide en F1.

Le pilote chinois avait le poids d'un pays sur ses épaules en tant que premier représentant dans ce sport. Sa nomination a également fait l'objet de critiques, beaucoup mettant en avant l'attrait commercial du jeune homme de 23 ans plutôt que ses performances en F2.

L'ex-chef de Mercedes assure qu'Hamilton n'est pas "fini"Lire plus

En marquant des points lors de sa première course à Bahreïn, Zhou a posé les bases d'une bonne performance tout au long de la campagne, même si ses meilleurs tours ont été masqués par la baisse de régime de son Alfa Romeo.

Le manque de fiabilité a également été à l'origine d'occasions manquées, mais l'expérimenté Valtteri Bottas a tout de même été impressionné par les efforts de son coéquipier.

"Au début de l'année, lorsque nous marquions des points, il apprenait encore beaucoup", a déclaré Bottas lors d'une interview de fin de saison avec GPFans.

"Quand la voiture était prête, c'était encore sa période d'apprentissage, disons. Après cela, il s'est beaucoup développé tout au long de l'année."

"Il est devenu plus rapide, son feedback est devenu plus précis, il est devenu plus confiant."

"Il y a eu des séances de qualification où il était devant moi, donc il est rapide."

"Ce n'est jamais facile de faire sa première saison en F1, et avec la pression de devoir prouver que vous avez votre place en F1. Il a fait extrêmement bien."

Soulignant un aspect clé des performances de Zhou, Bottas a ajouté : "Ce qui était impressionnant, c'est le peu d'erreurs qu'il a commises - presque aucune - et c'est assez spécial pour un rookie."

"Normalement, les pilotes débutants commettent souvent des erreurs, qu'il s'agisse de collisions, d'erreurs dans le tour de qualification ou de contacts stupides en course."

Horner - "Max a mûri et est passé à la vitesse supérieure en 2022"Lire plus

"Pour un débutant, il a été assez constant et cela signifie qu'il est mentalement assez fort."

"Il s'est laissé un peu de temps pour se développer et prendre les choses étape par étape et c'était bon à voir", a conclu l'ancien pilote Mercedes.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)