Tsunoda révèle l'impact positif de son déménagement à Faenza en 2021

Thibaud Comparot

Vendredi 30 Décembre 2022 17:24

Yuki Tsunoda a reconnu l'impact de son déménagement à Faenza, même si les résultats sur la piste ne soulignent pas les bienfaits de son travail en dehors du paddock de la F1.

Le pilote japonais a été muté par AlphaTauri au milieu de l'année 2021, quittant le Royaume-Uni pour se rapprocher de l'équipe en Italie.

Avant ce déménagement, Tsunoda a avoué être un "paresseux". Bien que l'AT03 n'ait pas permis de montrer les progrès qu'il avait réalisés, le pilote de 22 ans a insisté sur ses progrès personnels.

Interrogé sur la façon dont ce déménagement lui a été bénéfique au cours de la saison passée, Tsunoda a déclaré à GPFans dans une interview de fin d'année : "Ça m'a aidé, surtout pour me sentir."

"En F1, lorsque vous arrivez sur un circuit, il y a beaucoup de stress, il est donc important d'être aussi à l'aise que possible lorsque vous êtes loin du circuit et lorsque vous êtes à la maison."

"Au Royaume-Uni, l'atmosphère qui y régnait était à la hauteur de mes attentes. Le temps m'a particulièrement touché. La météo est une chose assez importante pour moi, et la nourriture aussi."

"Alors quand je suis allé en Italie, je me sentais déjà plus énergique, plus que d'habitude. Ensuite, j'ai senti que c'était un changement important et qu'il avait un bon impact sur moi."

"À partir de là, j'ai commencé à avoir un bon rythme quand je suis arrivé sur la piste, en me concentrant pleinement sur ma course."

La "remise à zéro" de Tsunoda est un plus pour AlphaTauri

Au début du trimestre dernier, le pilote japonais a expliqué qu'il avait auparavant passé la majorité de son temps à jouer sur sa PlayStation.

Mais un an plus tard, il semble que le jeune homme de 22 ans ait trouvé un meilleur équilibre dans sa vie personnelle.

"En dehors des courses, j'ai pu me ressourcer et me reposer", a-t-il ajouté.

"J'ai commencé à avoir un bon équilibre et les progrès ont commencé à venir à partir de la deuxième moitié de la saison [de 2021]."

"Bien sûr, déménager à Faenza et parler constamment à l'usine et parler constamment avec les ingénieurs aide beaucoup à comprendre la voiture et aussi à construire la relation avec l'équipe", a conclu l'ancien coéquipier de Pierre Gasly.

