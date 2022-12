Thibaud Comparot

Valtteri Bottas a révélé une anecdote qui démontre l'évolution du personnage de Sebastian Vettel tout au long de sa carrière en F1.

Vettel, quatre fois champion, a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, après une brillante carrière de 16 ans qui l'a vu remporter quatre titres, 53 victoires en course et monter sur 122 podiums sous les couleurs de Toro Rosso, Red Bull, Ferrari et Aston Martin.

Énergique et charismatique, tout au long de sa carrière, le dévouement de Vettel, qui cherchait à devenir le meilleur pilote, s'est tourné vers des questions de société plus vastes, avec un effort de sensibilisation aux causes environnementales et sociétales mis en avant au cours de ses dernières années.

Lors d'une interview de fin de saison avec GPFans, le pilote Alfa Romeo, Valtteri Bottas s'est exprimé sur le temps passé par Vettel dans le sport : "Il a accompli beaucoup de choses."

"Je me souviens que je le regardais à la télévision remporter son premier titre. J'étais encore à la maison à regarder les courses."

"Évidemment, à son apogée, je pense qu'il était assez intouchable. Une longue carrière, une grande carrière."

"Il a beaucoup donné au sport. Et maintenant, il se dit qu'il a encore beaucoup de choses à donner, mais pour le monde entier."

"Ses valeurs dans la vie ont beaucoup changé récemment."

Mettant en avant un exemple personnel, le Finlandais a ajouté : "Nous étions sur le même vol de Mexico à Santiago parce que j'allais en Argentine et il a dit qu'il allait en Patagonie."

"Il était là, juste lui et son sac à dos, seul. Il y est allé pour 10 jours de randonnée. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça il y a dix ans."

"Sa vision de la vie a beaucoup changé et c'est plutôt cool de voir à quel point il s'exprime sur certaines choses, il fait vraiment pression pour un avenir plus durable et tout en utilisant sa position", a conclu l'ancien pilote Mercedes.

