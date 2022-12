Schumacher reconnait les "inconvénients" de son nom de famille en F1

Thibaud Comparot

Mick Schumacher a admis que porter le nom de famille de son père, sept fois champion du monde de F1, avait des inconvénients après avoir perdu sa place de titulaire en 2023.

Bien que Mick Schumacher ne soit pas le premier fils d'un champion du monde de F1 à faire son propre chemin dans ce sport, la pression à laquelle l'Allemand a dû faire face était sans doute bien plus importante que celle vécue par des pilotes comme Damon Hill et Nico Rosberg.

Les raisons de cette pression sont à chercher du côté des réseaux sociaux et de la rapidité avec laquelle on peut établir des comparaisons entre lui et son père Michael, 91 victoires en Grand Prix.

La pression du nom était telle que Mick a évité de l'utiliser au début de sa carrière, concourant sous le nom de jeune fille de sa mère - Betsch - avant d'adopter le nom de famille de son père lorsqu'il est passé en F4 en 2015.

"Le nom de Schumacher a ses avantages et ses inconvénients", a déclaré Schumacher à GPFans dans une interview de fin de saison.

"Mais une bonne chose est qu'évidemment, je suis dans le paddock depuis que je suis un jeune enfant et j'ai pu rencontrer tellement de personnes formidables, que ce soit chez Ferrari, chez Mercedes, que je vais aller voir et consulter."

"Juste pour avoir une idée globale de ce que je pense être nécessaire pour, encore une fois, me mettre dans une position où je suis le plus à l'aise, mais aussi où je suis sûr de tirer le maximum de l'année prochaine, que ce soit en conduisant ou non."

Pour 2023, Schumacher servira de pilote de réserve chez Mercedes, travaillant sous la direction d'un autre septuple champion, Lewis Hamilton, et de son coéquipier George Russell.

