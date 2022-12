Wolff compare les succès de Mercedes à "huit soirées de Noël"

Thibaud Comparot

Jeudi 29 Décembre 2022 16:22

Toto Wolff a comparé la période de domination de Mercedes en F1 à avoir "huit soirées de Noël d'affilée".

Les Flèches d'argent ont livré une série impressionnante de succès entre 2014 et 2021, remportant tous les titres disponibles sauf un, après que Lewis Hamilton se soit vu privé d'un huitième titre de pilote par Max Verstappen.

Marko sur le cas Ricciardo : "Nous ne voulons pas mettre la pression à Sergio"Lire plus

Mais les nouvelles réglementations techniques de la discipline ont laissé Mercedes à la traîne, l'équipe n'obtenant qu'une seule victoire après une saison de développement pour surmonter les problèmes fondamentaux de la W13.

Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, a expliqué : "J'ai étudié la plupart des équipes sportives à succès en général qui ont dominé une époque et ont finalement commencé à être performantes, puis se sont effondrées. Il y avait des raisons assez solides pour lesquelles cela s'est produit, vous pouvez les retracer."

"Je n'ai jamais vu dans notre organisation un sentiment de complaisance, nulle part."

"Pour moi, c'est comme avoir huit soirées de Noël d'affilée. La huitième fois ne sera pas aussi excitante que la première."

Je me souviens avoir dit : "C'est une autre victoire de course. Bien, nous sommes très heureux, nous avons bien travaillé". Nous avons débriefé comme si c'était notre première, mais je pense que c'est comme dans la nature humaine, on s'y habitue."

"Et c'est pourquoi en rebondissant au Brésil et en voyant les émotions de l'équipe, j'ai eu beaucoup de fierté."

Horner se méfie de la détermination de Mercedes en 2023Lire plus

Évaluant la réaction à la victoire, Wolff a ajouté : "C'est intéressant de se regarder et de voir une émotion que je n'avais pas vue venir et c'est extrêmement gratifiant."

"Bien qu'il s'agisse d'une victoire en course, nous avons terminé troisième au championnat des constructeurs, nous n'étions pas vraiment dans le rythme des autres, mais c'était une autre pièce du puzzle pour finalement revenir et se battre tout à l'avant", a conclu Wolff.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)