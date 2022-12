Un forfait de places à 5 millions de dollars proposées pour le GP de Las Vegas

Thibaud Comparot

Jeudi 29 Décembre 2022 12:10

Le groupe Caesars Entertainment a placé la barre très haute en ce qui concerne le prix des billets de F1 pour le Grand Prix de Las Vegas. Il a dévoilé le "forfait Empereur" d'une valeur de 5 millions de dollars.

Tout le monde savait que des forfaits exceptionnels seraient proposés à Las Vegas et la dernière annonce en date promet d'être "unique en son genre".

Mais que vous apporte un prix aussi exorbitant ?

La personne prête à débourser 5 millions de dollars obtiendra un séjour de cinq nuits dans la Nobu Sky Villa, un appartement de luxe de 3 chambres, d'une superficie de 956 m². Il y a également une terrasse de 436 m² pouvant accueillir jusqu'à 75 invités.

Étant donné que la terrasse se trouve à 40 mètres au-dessus de l'emblématique Strip, qui fait partie du tout nouveau tracé de la piste, pourquoi voudriez-vous regarder la course depuis un autre endroit ?

Mais si vous êtes tenté de quitter votre résidence privée et de vous rendre au niveau de la rue, votre chauffeur personnel vous conduira dans une Rolls-Royce là où vous le souhaitez.

Cela inclut le Paddock Club, avec 12 billets inclus dans le prix. La visite de la voie des stands est incluse dans ce tarif !

Elle peut également vous emmener au Colosseum du Caesars Palace, avec "un cadeau supplémentaire" de deux billets pour la résidence à guichets fermés "Weekends with Adele" d'Adele.

Si la nourriture est votre passion, vous aurez de la chance, car le chef Nobu Matsuhisa, restaurateur étoilé au Michelin, "créera personnellement un menu spécial et organisera un dîner privé pour 12 invités dans la Nobu Sky Villa".

"Les invités se régaleront de la cuisine japonaise New Style du chef Nobu, tout en dégustant les meilleurs sakés et whisky japonais sélectionnés par le chef Nobu."

Le forfait complet

Au total, pour cinq millions de dollars, vous bénéficierez de ce qui suit

- Cinq nuits dans la Nobu Sky Villa

- 12 billets pour le Paddock Club. Ce forfait comprend un ensemble de repas et de boissons tout compris ainsi que l'accès à la voie des stands Walk et un espace privé Caesars Entertainment au sein du Paddock Club pour profiter de l'action de la course avec un service et un hébergement sur mesure.

- Un dîner privé pour 12 personnes organisé par le chef Nobu Matsuhisa dans la Nobu Sky Villa.

- Un chauffeur personnel et une Rolls-Royce pour toute la durée du séjour.

- Un choix de services de spa pour six personnes dans la salle de soins privée de la villa, par des artisans du Qua Baths & Spa, un établissement primé.

- Les services de spa vont du luxueux soin du visage en or 24 carats Signature Qua au traitement Mojave Rain Signature Qua, qui intègre les traditions de guérison amérindiennes en utilisant des plantes et des huiles sacrées.

- Hôte VIP personnel pour coordonner les expériences dans tous les complexes Caesars Entertainment de Las Vegas, y compris les offres de restauration dans toute la ville et la discothèque OMNIA au Caesars Palace.

- Statut immédiat de niveau sept étoiles du programme Caesars Rewards.

- En guise de cadeau supplémentaire, le Caesars Palace invitera le titulaire du forfait Empereur et un invité à assister à la résidence à guichets fermés et acclamée par la critique "WEEKENDS WITH ADELE" au Colosseum du Caesars Palace.

