Aston Martin a hâte de débuter ses "expériences" avec sa nouvelle soufflerie

Le directeur technique d'Aston Martin, Dan Fallows, a fait part des "expériences" qui pourraient être réalisées lorsque la nouvelle soufflerie de l'équipe sera opérationnelle.

L'équipe basée à Silverstone achève un certain nombre de projets d'infrastructure importants, dont la construction d'un nouveau siège social ultramoderne.

Celui-ci abritera une nouvelle soufflerie, dont la construction devrait être achevée en 2024.

Bien que les bénéfices ne se manifesteront pas pleinement avant la saison 2025, Fallows a expliqué les avantages que présente le fait pour une équipe d'avoir sa propre soufflerie, ce dont Aston Martin ne bénéficie pas actuellement.

"Il ne fait aucun doute que ce sera une installation de classe mondiale", a déclaré Fallows à certains médias, dont GPFans.

"Y avoir accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si nécessaire est évidemment très important."

Mais les souffleries peuvent également être utilisées pour tester de nouvelles machines de route ainsi que des modèles de compétition pour d'autres séries.

Faisant allusion aux possibilités, Fallows a ajouté : "Mais le fait d'avoir sa propre installation signifie que vous pouvez également faire d'autres expériences, ce qui est inestimable."

"C'est quelque chose que nous n'avons pas nécessairement le luxe de faire en ce moment lorsque nous partageons un tunnel avec une autre équipe [Mercedes]."

Aston Martin, vise les sommets de la F1 d’ici quelques saisons et s’en donne les moyens. L’écurie dirigée par Lawrence Stroll veut rentrer dans la cour des grands et se battre pour des victoires et des titres. La firme de Silverstone a terminé la saison 2022 à la septième place du classement des constructeurs, à égalité de points avec Alfa Romeo (sixième).

En 2022, elle pourra compter sur l’expérience et la fougue de Fernando Alonso pour continuer à se battre en milieu de peloton. Le double champion du monde espagnol, remplaçant de Sebastian Vettel, viendra épauler Lance Stroll la saison prochaine.

