Mercedes a eu l'impression d'être championne du monde après son succès au Brésil

Thibaud Comparot

Jeudi 29 Décembre 2022 10:12

Le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, a comparé les célébrations du succès de George Russell au Grand Prix de São Paulo à celles d'un titre mondial.

Les Flèches d'argent ont connu une saison 2022 tourmentée et ont terminé l'année sans titre de champion pour la première fois depuis 2013.

Vers un départ en retraite prématuré pour Verstappen ?Lire plus

Mais après avoir perdu beaucoup de temps en se battant pour résoudre ses problèmes de marsouinage, Mercedes a progressivement comblé son retard grâce à une mise à niveau introduite au Grand Prix des États-Unis. Cette dernière a propulsé l'équipe dans la course aux victoires.

Cette victoire s'est finalement produite au Brésil, où George Russell et Lewis Hamilton ont dominé la course pour réaliser un doublé. Le premier a enregistré la seule victoire de l'équipe en 2022.

S'exprimant dans un bilan de fin de saison, Mike Elliott a déclaré : "Ce qui a été vraiment intéressant pour moi, c'est de voir la réaction que nous avons eue après le Brésil. C'était énorme."

"C'était presque comme si nous avions gagné un championnat du monde alors que nous n'avions gagné qu'une seule course."

"Vous prenez en compte certaines des saisons que nous avons eues auparavant et vous pensez, 'Eh bien, c'était juste une course', mais je pense que c'est ce qui m'a montré le niveau de passion dans l'organisation, à la fois à Brixworth et à Brackley, et le désir de revenir à la victoire."

Les pilotes de F1 désignent Verstappen comme le meilleur pilote de 2022Lire plus

"Je pense que c'est ce désir et cette ambition qui nous permettront d'y arriver."

"Si nous pouvons tirer tous les enseignements de cette année et les utiliser pour l'année prochaine, je pense que cela nous mettra en bonne position", a conclu le directeur technique de Mercedes.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)