Les pilotes de F1 désignent Verstappen comme le meilleur pilote de 2022

Thibaud Comparot

Mercredi 28 Décembre 2022 20:38

Après le vote des directeurs d'écuries, les pilotes ont également voté pour élire le meilleur pilote de la saison 2022. L'honneur revient une fois de plus à Max Verstappen, champion du monde avec Red Bull.

Les pilotes ont soumis leurs votes à Formula1.com. Le site Web de la catégorie reine du sport automobile avait demandé aux pilotes d'évaluer les performances de leurs homologues cette année et de compiler leur top 10. Comme les années précédentes, les pilotes étaient autorisés à voter pour eux-mêmes, mais selon le média, tous les pilotes ne l'ont pas fait.

Classement

À l'instar des patrons d'équipe, les 20 acteurs désignent également Max Verstappen comme meilleur pilote de la saison 2022. Derrière le Néerlandais, et comme au classement général de la Formule 1, se trouve Charles Leclerc. Le duo Mercedes partage la troisième position et Lando Norris doit se contenter de la cinquième. Suivent, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sebastian Vettel et Sergio Pérez.

1 - Max Verstappen - Red Bull 2 - Charles Leclerc - Ferrari 3 - Lewis Hamilton - Mercedes 4 - George Russell - Mercedes 5 - Lando Norris - McLaren 6 - Fernando Alonso - Alpine 7 - Carlos Sainz - Ferrari 8 - Alexander Albon - Williams (égalité) 8 - Sebastian Vettel - Aston Martin (égalité) 8 - Sergio Pérez - Red Bull (égalité)

