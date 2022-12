Pourquoi le départ de Haas de Schumacher était inévitable ?

Thibaud Comparot

Günther Steiner a donné des explications sur le problème inéluctable auquel Mick Schumacher était confronté lorsque son destin en F1 chez Haas a été décidé.

Haas a choisi de remplacer Mick Schumacher, 23 ans, par l'expérimenté Nico Hülkenberg pour la saison 2023.

Le jeune pilote allemand a fait preuve de beaucoup d'amélioration au cours de sa deuxième saison, mais il n'a pas été en mesure de transformer ses performances en scores réguliers et, lorsqu'un certain nombre d'accidents coûteux et extrêmement dommageables ont été ajoutés au tableau, le scénario était alors inéluctable.

En outre, Haas souhaite aligner un pilote plus expérimenté, un critère impossible à remplir pour Schumacher.

S'adressant à GPFans, le directeur de l'équipe Steiner a déclaré : "Je dis souvent, 'Vous pouvez toujours faire mieux quand vous vous regardez dans le miroir'. Je ne dirais jamais 'Tu aurais pu faire mieux'. On peut toujours faire mieux."

"Nous devons dire, encore une fois, pourquoi nous avons changé - je l'ai très bien expliqué. Ce que nous recherchions, il ne l'a pas, parce qu'il est trop jeune."

"C'est difficile de dire, si vous aviez fait ceci, cela et cela, il aurait pu rester."

"Ce que nous cherchions, pour faire progresser l'équipe, c'était Nico qui avait le plus d'expérience, et vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu."

"C'était la seule raison et non pas qu'il n'était pas un assez bon pilote."

"C'est une combinaison de choses. Nous voulons faire avancer l'équipe et nous avons donc décidé de prendre un autre type de pilote, un pilote expérimenté. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller dans ce sens", a conclu le directeur de la firme américaine.

