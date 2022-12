Comme Brady en NFL, Vettel pourrait revenir en F1 - Rosberg

Thibaud Comparot

Mercredi 28 Décembre 2022 12:30

L'ancien champion de F1 Nico Rosberg pense que Sebastian Vettel "réfléchirait à deux fois" si une équipe de pointe lui offrait un siège pour 2024.

Sebastian Vettel, qui a mis fin à une carrière longue de 299 courses en F1 par un point salvateur au Grand Prix d'Abu Dhabi à la mi-novembre. Il a été salué comme il se doit par l'ensemble de la communauté de la F1.

Véritable passionné de Formule 1, il n'est pas cependant pas prévu que l'allemand fasse un retour dans la discipline.

Rosberg, qui s'est retiré après avoir remporté le titre en 2016, a récemment été interrogé sur l'émission "Any Driven Monday" pour savoir s'il regrettait d'avoir mis fin prématurément à sa carrière.

"Non, certainement pas. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire une rupture aussi nette et d'être vraiment satisfait de la façon dont ça s'est passé, ainsi que de la prochaine étape de ma vie."

"J'ai donc eu beaucoup de chance et je sais que mes fans ont été déçus que cela se termine ainsi, mais nous avons quand même vécu des années formidables."

Mais suggérant qu'il y a une chance pour Vettel de faire un retour sensationnel, Rosberg a ajouté : "C'est très possible. Sebastian, avec une année de repos, il pourrait y avoir une grande opportunité dans l'une des équipes les plus performantes qui lui tendrait la main et lui dirait : Hey Seb, tu penses que tu aimerais revenir de nouveau ? Nous avons une voiture rapide".

"Je suis sûr qu'il y réfléchirait à deux fois. Il est toujours possible qu'il revienne".

Faisant référence à la légende de la NFL et sept fois vainqueur du Superbowl, Tom Brady, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière pour faire volte-face 40 jours plus tard, Rosberg a ajouté : "Regardez Tom."

"Il a avait pris la décision de mettre fin à sa carrière et un mois plus tard, il est revenu chez les Buccaners de Tampa Bay sans même prendre une année sabbatique, alors peut-être que Seb fera de même", a conclu l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.