Verstappen - "Je suis en fait quelqu'un d'assez calme"

Max Verstappen est catégorique : il est loin d'être le personnage colérique que beaucoup de gens perçoivent.

Le pilote Red Bull a eu tendance à s'emporter à la radio de l'équipe tout au long de sa carrière, notamment lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison cette année lorsqu'il s'est plaint de la colonne de direction, et surtout lors du GP d'Espagne lorsqu'il a déploré la défaillance de son DRS.

Même Christian Horner a qualifié la réaction de Verstappen de "rage au volant", bien que le directeur de l'équipe ait estimé qu'elle était compréhensible compte tenu des circonstances.

Lors d'une interview accordée au New York Times, Verstappen, à qui l'on demandait de décrire sa personnalité, a répondu : "Les gens peuvent penser différemment, mais je suis en fait quelqu'un d'assez calme."

"Je ne m'énerve pas vraiment avec beaucoup de choses. Cela ne me dérange pas. Je sais ce que je dois faire ici [en F1], et c'est d'essayer de conduire aussi vite que possible sur la piste."

"Quand je rentre chez moi, j'ai aussi envie de faire d'autres choses, mais cela ne me demande pas beaucoup d'énergie de continuer à passer de l'un à l'autre, parce que je trouve que ce que je fais est super important et ce n'est pas la fin du monde si ça ne marche pas vraiment."

"C'est comme ça que je l'ai toujours vu, mais je sais qu'une fois que je saute dans la voiture, j'essaierai toujours de tirer le meilleur de moi-même, et aussi de l'équipe."

Rappelé de sa colère à la radio cette saison, Verstappen a déclaré : "Oui, parce que je suis contrarié que les choses ne se passent pas bien."

"Pour moi, ce n'est même pas vraiment être en colère. C'est peut-être la façon dont les autres personnes me perçoivent comme étant en colère, mais je pense que le fait que je sois vraiment en colère, ça arrive très, très rarement", a conclu le double champion du monde de F1 en titre.