Les numéros des pilotes de F1 en 2023

Thibaud Comparot

Mardi 27 Décembre 2022 19:41

La FIA a récemment dévoilé les noms des pilotes engagés en F1 pour la saison 2023. Si les numéros sur la grille ne vont pas être chamboulés, quatre pilotes feront leur retour ou leur apparition la saison prochaine.

Depuis la saison 2014, les pilotes doivent choisir un numéro qui les accompagnera en F1 jusqu'a la fin de leur carrière. S'ils étaient autrefois attribués en fonction du classement de leurs écuries l'année précédente, depuis, les pilotes y attachent une plus grande importance ou signification.

La F1 autorise les pilotes à choisir un numéro compris entre #2 et #99. Le #1 étant bien évidemment réservé au champion du monde en titre. Si Max Verstappen a mis de côté son numéro 33 pour celui du champion du monde, Lewis Hamilton avait décidé de continuer à rouler avec le #44, alors même qu'il était champion du monde en titre.

Le numéro 3 de Daniel Ricciardo, le #5 de Sebastian Vettel, le #6 de Nicholas Latifi et enfin le numéro 47 de Mick Schumacher n'apparaitront pas sur la grille en 2023. Ils seront remplacés par Oscar Piastri et son numéro 81, Logan Sargeant et le #2, le #27 de Nico Hülkenberg et le #21 de Nyck de Vries.

Max Verstappen - Red Bull - #1

Logan Sargeant - Williams - #2

Lando Norris - McLaren - #4

Pierre Gasly - Alpine - #10

Sergio Pérez - Red Bull - #11

Fernando Alonso - Aston Martin - #14

Charles Leclerc - Ferrari - #16

Lance Stroll - Aston Martin - #18

Kevin Magnussen - Haas - #20

Nyck de Vries - AlphaTauri#21

Yuki Tsunoda - AlphaTauri - #22

Alex Albon - Williams - #23

Guanyu Zhou - Alfa Romeo - #24

Nico Hülkenberg - Haas - #27

Esteban Ocon - Alpine - #31

Lewis Hamilton - Mercedes - #44

Carlos Sainz - Ferrari - #55

George Russell - Mercedes - #63

Valtteri Bottas - Alfa Romeo - #77

Oscar Piastri - McLaren - #81