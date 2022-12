Thibaud Comparot

Selon Ralf Schumacher, son neveu, Mick Schumacher pourrait devenir le successeur de Lewis Hamilton chez Mercedes et le nouveau challenger de Max Verstappen. L'ancien pilote Haas représentera l'équipe allemande à partir de la saison prochaine en tant que pilote de réserve.

Avant Noël, Ferrari a confirmé que le partenariat avec Mick Schumacher ne serait pas poursuivi et qu'il était libre d'aller où il voulait. Peu de temps après, Mercedes a confirmé que le fils du septuple champion du monde allemand allait rejoindre l'équipe en tant que pilote de réserve à partir de 2023. Une occasion ultime pour le natif de Vufflens-le-Château d'apprendre d'Hamilton et de George Russell afin de se préparer à un siège pour 2024, a déclaré Ralf Schumacher.

Quel avenir pour Lewis Hamilton ?

S'adressant à Sport.de, Ralf Schumacher révèle qu'il voit un avenir pour Mick Schumacher chez Mercedes. "C'est une grande opportunité pour Mick. Il peut observer une équipe de haut niveau et y apprendre beaucoup. Nous avons connu cette situation plus souvent ces dernières années. Lewis Hamilton est toujours un pilote de haut niveau, mais il fait partie des pilotes ayant de la bouteille. Les années commencent à compter, alors on ne sait jamais."

"Si George Russell est à nouveau plus rapide que Lewis Hamilton, voudra-t-il (Hamilton) continuer ? Ce sera intéressant de voir. Cependant, Lewis a tellement de crédit chez Mercedes qu'il peut décider pour lui-même. L'argent ne sera pas un facteur pour lui, il en a beaucoup. Le facteur décisif sera de savoir à qui la dernière voiture convient le mieux."