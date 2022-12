Rosberg incite Vettel à "tirer profit de ses fans" pour faire grandir ses projets

Thibaud Comparot

Mardi 27 Décembre 2022 12:15

Nico Rosberg estime que les prochaines étapes de la vie de Sebastian Vettel seront "extrêmement importantes" pour la société, malgré son retrait de la F1.

Le quadruple champion a mis un terme à sa carrière à la fin de la saison dernière après avoir presque conduit Aston Martin à la sixième place du classement des constructeurs.

Ces dernières années, le pilote allemand a adopté une position avant-gardiste sur les questions environnementales et sociétales, ouvrant la voie aux côtés de Lewis Hamilton et poussant la F1 à s'assurer que les objectifs fixés sont atteints.

S'exprimant dans l'émission "Any Driven Monday" de Sky Sports, le champion du monde 2016, Nico Rosberg, a déclaré : "Je suis sûr qu'il fera quelque chose où il contribuera à la vie de la société."

"C'est extrêmement important parce que nous, dans le sport, nous avons une telle opportunité, nous avons un si grand public et nous pouvons être des modèles, montrer l'exemple et emprunter des chemins et les explorer."

Rosberg lui-même est devenu un défenseur de l'environnement, notamment en participant au programme Extreme E avec RXR.

Il a ajouté : "Nous devons définitivement faire cela [montrer l'exemple] en tant que discipline, en tant que pilotes impliqués dans le sport ou même avec moi, maintenant, étant à la retraite."

"J'ai encore beaucoup de fans de l'époque et je pense qu'il est de notre responsabilité d'en tirer parti autant que possible avec des choses qui contribuent vraiment à la société."

"C'est très agréable de voir Lewis faire cela. Bien sûr, c'est parfois controversé, mais la façon dont il le vit est formidable."

"Vettel l'a fait, j'ai été sur ce chemin, donc je pense que ça va dans la bonne direction", a conclu l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.