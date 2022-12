Désignez la plus belle livrée spéciale de la saison 2022 de F1

Thibaud Comparot

Mardi 27 Décembre 2022 11:10

Les livrées spéciales sont devenues plus courantes au cours des dernières saisons de Formule 1, Red Bull et aujourd'hui McLaren ont offert des designs mémorables et frappants.

La dernière campagne de F1 n'a pas été une exception, puisque de nombreux changements de livrée ont eu lieu au cours de l'année pour répondre aux exigences des sponsors, aux anniversaires ou aux initiatives.

GPFans vous demande donc à vous, les fans, de décider quelle livrée spéciale était la plus belle en 2022.

Jetez un coup d'œil à toutes les images pour vous rafraîchir la mémoire et répondez ensuite dans notre sondage ci-dessous.

Au cas où vous vous demanderiez pourquoi la livrée de l'image principale ne figure pas dans ce sondage, c'est parce que Williams ne l'a dévoilée qu'en tant que modèle de démonstration avant le Grand Prix des États-Unis. Elle n'a jamais été utilisée pendant un week-end de course.

Alpine - Bahrein & Arabie Saoudite

McLaren - Arabie Saoudite

Ferrari - Monza

McLaren - Singapour & Japon

McLaren - Abu Dhabi

Selon vous, quelle fut la livrée la plus réussie en 2022 ?