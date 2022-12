Hamilton se bat pour répondre aux appels à l'aide de nombreuses ONG

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a clairement indiqué qu'il faisait tout son possible pour répondre aux multiples appels à l'aide qu'il reçoit quotidiennement.

Lewis Hamilton est un militant de longue date, mais depuis qu'il a adhéré à la cause "Black Lives Matter" après la mort de George Floyd à Minneapolis en 2020, le septuple champion de F1 s'est retrouvé sous les feux de la rampe.

Au fil du temps, Hamilton s'est noblement battu pour la diversité et l'inclusion sur les lieux de travail, principalement dans le sport automobile. Il a d'abord créé la Commission Hamilton en juin 2020, dont l'objectif est d'augmenter le nombre de personnes noires.

Hamilton a ensuite aidé Mercedes à mettre en place "Accelerate 25", un programme de cinq ans dont l'objectif était de faire en sorte que 25 % des nouveaux arrivants dans l'équipe soient issus de groupes sous-représentés.

L'année dernière, Hamilton a fondé "Mission 44", une fondation caritative qui cherche à transformer la vie des jeunes issus de milieux défavorisés en réduisant les inégalités dans l'éducation et l'emploi.

Il est compréhensible qu'Hamilton soit devenu une figure de proue pour d'autres causes et organisations caritatives qui cherchent à obtenir son parrainage pour atteindre leurs propres objectifs.

Le pilote de 37 ans fait tout ce qu'il peut, mais admet qu'il doit choisir.

"Il y a tellement de choses que je vois et qui me font réagir, et qui touchent une corde sensible", a déclaré Hamilton lors d'une récente interview pour le New York Times.

Vous vous dites : "OK, je vais réagir ! Je parle de beaucoup de choses différentes. Se soucier est une bonne chose, et peu importe ce dont vous vous souciez. Je pense personnellement qu'on peut se soucier d'autant de choses qu'on veut."

"Mais je me rends compte que l'on ne peut pas tout faire. J'ai vraiment appris à réduire mon champ d'action et à consacrer autant d'énergie et de concentration à un domaine particulier."

Hamilton se souvient d'avoir assisté à une réception à l'ambassade britannique à Brasilia avant le Grand Prix de São Paulo en novembre, au cours de laquelle il dit avoir rencontré tant de personnes différentes de différentes ONG [organisations non-gouvernementales] lui racontant les choses pour lesquelles elles se battent.

Il a ajouté : "À ce moment-là, je me suis dit : je veux en savoir plus sur le sujet, alors je vais partir et me documenter. Je me veux me renseigner sur ce que font les différentes ONG."

"On me demande chaque jour, plusieurs fois par jour, d'être l'ambassadeur de tant d'organisations différentes. L'appel à l'aide est clair. Il y a tellement de gens qui essaient de faire des choses importantes et qui ont un impact."

"Je dois simplement me rappeler que je ne peux pas tout faire, et j'essaie donc de les féliciter. J'espère que cela attirera l'attention, et peut-être que ma présence contribuera également à attirer l'attention sur ce qu'ils font de leur côté", a conclu le septuple champion du monde britannique.