Horner salue le côté impitoyable de Red Bull en 2022

Thibaud Comparot

Mardi 27 Décembre 2022 09:02

Christian Horner a fait l'éloge de l'impitoyabilité de Red Bull après avoir rattrapé, puis distancé Ferrari lors d'une saison record en F1.

Red Bull a remporté le doublé (titre constructeur et pilote) au cours de la dernière saison. Preuve de sa domination, Max Verstappen à décrocher le titre, quatre courses avant la fin de la saison.

Max Verstappen a établi un nouveau record avec 15 victoires en course lors de l'exercice 2021-2022, filant vers sa deuxième couronne consécutive en F1. Il s'agit d'un retournement de situation remarquable après avoir commencé la saison avec deux abandons en trois courses.

L'ancien pilote de F1 Philippe Streiff est décédéLire plus

Il y a tout de même eu quelque vague chez Red Bull la saison dernière, en témoigne les événements du Grand Prix de São Paulo lorsque Verstappen a refusé de laisser passer son coéquipier Sergio Perez lorsqu'on lui a demandé, ce qui a déclenché une enquête interne.

Malgré cela, discutant avec GPFans dans une interview de fin de saison, Horner a déclaré : "C'était une année incroyable, et le Brésil n'a été qu'un incident, à mon avis."

"Parce que lorsque vous regardez la saison dans son ensemble, il faut prendre en compte que c'était le plus grand changement de réglementation en 40 ans, venant après la plus grande lutte que nous avons vu probablement en 40 ans entre deux pilotes et deux équipes."

"La façon dont l'équipe s'est adaptée aux nouvelles réglementations, malgré un double abandon lors de la première course, nous étions compétitifs."

"À partir de là, nous avons été en mesure de construire une certaine dynamique, nous avons gagné la deuxième course en Arabie Saoudite et nous avons lancé notre saison."

"Nous n'avons jamais donné à Ferrari une chance de prendre une grande avance ni de se mettre dans une zone confortable", a ajouté le technicien britannique.

La bataille entre Verstappen et Leclerc était "stupéfiante" selon Horner

Verstappen s'est battu roue contre roue avec Charles Leclerc à plusieurs reprises en début d'année et est régulièrement sorti vainqueur.

Le GP d'Arabie saoudite a été un succès notable, car il s'agissait de la première victoire du Néerlandais de l'année alors que Ferrari avait sans doute la voiture la plus rapide.

Hamilton : "Je rêve d'être champion une 8e fois et de m'arrêter là"Lire plus

"La façon dont il [Verstappen] a affronté Charles lors de ces premières courses était assez stupéfiante", a ajouté Horner.

"Checo [Perez], qui fait également des progrès, se sentant plus à l'aise au sein de l'équipe, sa pole position en Arabie saoudite était purement exceptionnelle."

"Ce fut une année incroyable quand on sait que nous avons remporté [17] courses, deux victoires en course sprint, cinq doublés, défendu le championnat des pilotes et repris le championnat des constructeurs après huit ans", a conclu le directeur de l’écurie championne du monde des constructeurs en 2022.