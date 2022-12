L'ancien pilote de F1 Philippe Streiff est décédé

Rédaction GP Fans

Vendredi 23 Décembre 2022 23:46

L'ancien pilote de Formule 1 Philippe Streiff, qui compte 53 départs en F1 entre 1984 et 1988, et tétraplégique à la suite d'un accident en essais privés au Brésil, est mort à l'âge de 67 ans.

Champion de France de Formule 3 en 1981, le natif de l'Isère a évolué en Formule 2 les trois années suivantes, avant de sauter dans le grand bain de la Formule 1 lors du dernier Grand Prix de la saison 1984 sous les couleurs de l'écurie officielle Renault.

En 1985, Philippe Streiff effectuait à nouveau quelques piges, toujours en fin de saison, pour les équipes Ligier et Tyrrell, avec une belle troisième place avec Ligier lors de la finale en Australie, qui restera son meilleur résultat en F1.

C'est toutefois au sein de l'équipe Tyrrell qu'il allait évoluer à plein temps en 1986 et 1987, signant notamment une quatrième place à Hockenheim cette dernière année.

En 1988, Streiff décidait d'embarquer à bord d'un projet 100% française, avec l'équipe AGS, une saison toutefois difficile, marquée par de nombreux abandons.

C'est en préparant la saison 1989, toujours avec AGS, qu'il était victime d'un grave accident lors d'essais privés sur le circuit de Jacarepagua, au Brésil. Un accident qui le laissait tétraplégique, et le contraignait à stopper son activité de pilote.

Malgré son handicap, Philippe Streiff est resté actif dans le sport automobile. Il fut l'instigateur des fameux Masters de karting de Bercy, qui réunissait les meilleurs pilotes de F1 et de jeunes talents au volant de kartings, entre 1993 et 2001. A noter que l'édition 2000 fut remportée par un tout jeune espoir prometteur de 15 ans à peine, un certain Lewis Hamilton.

Philippe Streiff est décédé ce vendredi 23 décembre, à l'âge de 67 ans, quelques semaines seulement après la mort de Patrick Tambay, qui fut son équipier chez Renault en 1985.