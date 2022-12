Quatre ans après l'accident tragique d'Anthoine Hubert, Correa à nouveau titulaire en F2 en 2023

Rédaction GP Fans

Vendredi 23 Décembre 2022 13:58

Juan Manuel Correa reviendra en Formule 2 à plein temps en 2023, quatre ans après avoir été l'autre protagoniste de l'accident qui avait coûté la vie au jeune Français à Spa en 2019.

Après avoir percuté de plein fouet la monoplace de l'infortuné Anthoine Hubert, revenue sur la piste suite à un impact avec les pneus à la sortie du Raidillon de l'Eau Rouge dans la course 2 de la Formule 2 fin août 2019, la voiture de Correa s'était retournée sur la piste avant de stopper au bout de plusieurs centaines de mètres.

Correa avait été alors durement touché aux jambes, et plongé dans un coma artificiel, souffrant également de graves dommages aux poumons, alors qu'Anthoine Hubert ne survivait pas à l'accident.

Après une intervention chirurgicale importante, le pilote americano-equatorien avait suivi une importante rééducation pour réapprendre à marcher, et avait pu finalement reprendre la compétition en 2021 en Formule 3.

21e pour cette saison de reprise, Correa avait rempilé en F3, signant son retour sur un podium, pour conclure 13e du championnat.

En fin de saison, il avait eu l'opportunité de retrouver la F2 à l'occasion d'une pige à Abu Dhabi pour le Van Amersfoort Racing (VAR), lors de la finale de la saison. Fort de cette expérience, Correa a signé pour une saison complète avec l'équipe néerlandaise, pour ce qui constituera son retour à temps plein dans la discipline.

"Être de retour à plein temps en F2 signifie plus pour moi que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer", a déclaré Correa.

"Ce n'est pas seulement un accomplissement en soi d'être sur cette grille, mais c'est aussi la réalisation d'un objectif qui a été l'épicentre de mes efforts au cours des trois dernières années, donc c'est un accomplissement très émouvant."

"Je suis très reconnaissant de l'opportunité que VAR me donne", a poursuivi Correa. "J'ai très faim, je suis très motivé et je sais que l'équipe l'est aussi.

"Je suis sûr qu'ensemble, nous, l'équipe et mon coéquipier, formerons un excellent line-up et créerons un excellent environnement de travail pour tout le monde. Nous nous pousserons les uns les autres à nous améliorer continuellement, car nous voulons tous bien faire cette saison à venir. "

La saison 2023 de Formule 2 s'élancera les 4 et 5 mars à Bahreïn, à l'occasion de l'ouverture de la saison de Formule 1.