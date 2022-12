Hamilton soutient les footballeurs français Tchouameni et Kolo Muani

Rédaction GP Fans

Vendredi 23 Décembre 2022 12:12

Les deux footballeurs ont été victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux après la défaite de la France contre l'Argentine en finale de la coupe du monde de football au Qatar.

Aurélien Tchouameni et Randal Kolo Muani disputaient tous deux leur première coupe du monde de football, et leur première finale sous le maillot de l'équipe de France de football.

Une finale perdue par la sélection française aux tirs aux buts face à l'Argentine, qui décrochait son troisième sacre mondial.

Mais, après la rencontre, les deux hommes ont été contraints de désactiver les commentaires sur leurs réseaux sociaux en raison de plusieurs commentaires agressifs et racistes à leur encontre.

Randal Kolo Muani a manqué le but de la victoire dans les ultimes secondes de la rencontre, et Aurélien Tchouameni a été l'un des joueurs français ayant manqué son tir au but lors de la séance à l'issue du temps réglementaire.

Lewis Hamilton, dont l'engagement contre le racisme est connu, a immédiatement condamné ces faits sur son compte Instagram.

"Dégoûté, mais pas surpris", a commenté le pilote britannique. "Aurélien et Randal ont tout donné."

"Ce sont des héros aux yeux de beaucoup, et ils ne méritent rien d'autre que le respect."

La Fédération Française de Football a également annoncé son intention d'investiguer sur les auteurs de ces propos.