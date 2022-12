Sainz qualifie les liens Vasseur-Leclerc de "positifs pour Ferrari"

Rédaction GP Fans

Vendredi 23 Décembre 2022 10:52

L'équipier de Charles Leclerc ne craint pas l'arrivée de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia, malgré les liens étroits entre le nouveau directeur d'équipe et le pilote monégasque.

Depuis l'annonce du recrutement de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari en remplacement de Mattia Binotto, nombreux sont les spécialistes à louer les effets bénéfiques que cela devrait avoir sur Charles Leclerc.

Le Monégasque était visiblement en froid avec son directeur d'équipe, Mattia Binotto, depuis le couac stratégique du Grand Prix de Grande-Bretagne cette année.

En revanche, Leclerc connait très bien Fred Vasseur, qui l'a déjà dirigé chez Alfa Romeo mais également chez ART Grand Prix avant la F1 - en GP3, aujourd'hui Formule 3.

Cette situation pourrait-elle désavantager, à l'inverse, un Carlos Sainz recruté et très apprécié par Binotto ? Le pilote espagnol ne pense visiblement pas à cela.

"Je souhaite tout d'abord le meilleur à Mattia", a déclaré Sainz. "En fin de compte, c'est sa décision. Il a beaucoup compté sur moi durant mes deux premières année chez Ferrari, il m'a écouté et il m'a fait confiance. Je pense que Ferrari est dans une meilleure position grâce à lui."

"À présent, je suis intégré à l'équipe. Je ne pars pas de zéro, je ne viens pas d'arriver, je ne dois pas me faire une place. Je pense donc que tout ira bien car je m'entends bien avec Fred et il sera content de moi lorsqu'il me verra au travail."

"Je peux répondre aux spéculations. J'estime que la relation entre Fred et Charles est positive pour l'équipe. Tout simplement car cela pourrait faire en sorte qu'il se sente plus rapidement à l'aise au sein de l'équipe dans laquelle il va débarquer."