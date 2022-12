Hamilton : "Je rêve d'être champion une 8e fois et de m'arrêter là"

Rédaction GP Fans

Vendredi 23 Décembre 2022 19:23

Lewis Hamilton évoque son avenir en Formule 1 et ses rêves de nouveau sacre mondial.

En 2022, le septuple champion du monde n'avait qu'une envie : prendre sa revanche après le fiasco total du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 qui l'avait vu perdre le titre mondial dans le dernier tour de façon on ne peut plus controversée au profit de Max Verstappen.

Seulement voilà, la Mercedes W13 s'est rapidement révélée incapable de suivre le rythme des Ferrari et des Red Bull et, même si les plus sceptiques estimaient que la marque à l'étoile bluffait, le désastre s'est ensuite confirmé en course.

Finalement, les troupes emmenées par Toto Wolff durent patienter jusqu'au Grand Prix du Brésil pour remporter un Grand Prix et signer à Interlagos un doublé à la régulière, George Russell s'imposant de justesse devant Hamilton.

Alors que ses détracteurs le pensaient démotiver par la situation au terme de plusieurs années de succès, le pilote britannique de 37 ans a surpris tout le monde lorsqu'il a évoqué un possible nouveau contrat avec Mercedes, alors que le bail actuel court jusqu'à fin 2023.

Wolff a récemment répété que des discussions auraient lieu cet hiver et qu'il pensait que son pilote fétiche aller parapher un contrat de plusieurs années, estimant que son envie était intacte.

Hamilton : "Schumacher est un atout pour Mercedes, mais..."Lire plus

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas fixé de délais à ces discussions car nous avons été constamment sur les routes ces derniers mois", vient de commenter le principal intéressé.

"Mais ce ne sera plus long maintenant... Je vais probablement prolonger, oui."

Le seul véritable point de discussion tournerait autour de la durée du nouveau contrat d'Hamilton. Il pourrait ne plus s'agir d'un contrat ferme mais plutôt d'un accord pluri-annuel qui permettrait aux deux parties de laisser la porte ouverte à une évaluation de la situation en cours de route.

À la question de savoir pourquoi il avait encore envie de poursuivre en Formule 1 alors qu'il y a déjà tout gagné et qu'il possède tous les principaux records de la discpline, Hamilton n'a pas fait dans la demi-mesure.

"S'arrêter après avoir décroché un nouveau titre de champion du monde est un rêve que tout athlète nourrit, et c'est également mon cas", a répondu le natif de Stevenage.

Voilà ses adversaires prévenus...