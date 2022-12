Ferrari dévoile à son tour la date de lancement de sa monoplace 2023

Après la première annonce de présentation venue d'Aston Martin, Ferrari a également dévoilé la date à laquelle sera dévoilée sa nouvelle voiture.

Aston Martin a annoncé cette semaine que sa monoplace 2023 sera présenté le 13 février, et c'est le lendemain que Ferrari présentera à son tour sa voiture pour la saison 2023 : le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin.

"Le 14 février sera une journée spéciale pour les amoureux… de la Scuderia, alors que la voiture Ferrari de 2023 sera lancée le 14 février", indique le communiqué de Ferrari.

"Désigné sous l'appellation projet 675, alors que son nom officiel sera dévoilé à une date ultérieure, la nouvelle voiture prendra par à la 73e saison du championnat du monde de Formule 1".

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO