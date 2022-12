Hamilton : "Schumacher est un atout pour Mercedes, mais..."

Rédaction GP Fans

Le septuple champion du monde ne s'attend pas à un partenariat très étroit avec la nouvelle recrue de l'équipe.

Il y a quelques jours, Mercedes dévoilait les clichés de la signature entre Toto Wolff, le directeur d'équipe, et sa nouvelle recrue, Mick Schumacher.

Le pilote allemand, laissé de côté par l'écurie Haas, s'est en effet libéré de ses liens avec la Ferrari Driver Academy afin de devenir le troisième pilote de l'équipe huit fois championne du monde des constructeurs.

À 23 ans, Schumacher espère pouvoir rebondir grâce à cette opportunité et, à l'instar de Daniel Ricciardo qui occupera le même poste chez Red Bull, retrouver une place de titulaire dès 2024.

Lewis Hamilton a réagi à l'arrivée du fils de Michael à Brackley et, s'il salue son recrutement, il ne s'attend pas pour autant à collaborer de manière étroite avec lui.

"Mick est un grand talent et Toto a clairement pris une bonne décision", a réagi le septuple champion du monde britannique.

"C'est un atout pour Mercedes : il est allemand et son père et la marque étaient déjà étroitement liés avant cela."

"Mais on ne travaille plus vraiment étroitement avec le troisième pilote désormais. C'est un rôle qui se déroule beaucoup au simulateur et ce n'est plus comme avant, même si oui, nous serons toujours coéquipiers."