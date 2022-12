Ricciardo déjà en piste sur une Red Bull en février ?

Le pilote australien pourrait effectuer des tours de démonstration sur la Red Bull à l'occasion de la course des 12 Heures de Bathurst, début février.

Privé d'un volant de titulaire en Formule 1 pour 2023 depuis qu'il a été écarté de chez McLaren, Daniel Ricciardo a trouvé refuge chez Red Bull, où il a évolué jusqu'en 2018, pour un poste de troisième pilote.

Un poste qui consistera principalement à effectuer des séances sur le simulateur de l'équipe, mais aussi – et surtout – de prendre part à des tours de démonstration sur une F1 à l'occasion de diverses opérations promotionnelles.

C'est dans ce cadre que le pilote australien pourrait être en piste d'ici un peu plus d'un mois seulement au volant d'une Red Bull F1.

Red Bull a en effet annoncé qu'une monoplace RB7, pilotée par Sebastian Vettel et Mark Webber en 2011, effectuera des tours de démonstration sur le célèbre circuit de Mount Panorama, dans le Sud-Est de l'Australie, dans le cadre de la course d'endurance des 12 Heures de Bathurst, qui se disputera du 3 au 5 février prochains.

Et, bien qu'aucune confirmation n'ait été faite, Daniel Ricciardo est le pilote pressenti pour prendre la piste sur une Red Bull lors de ce week-end. L'identité de ce dernier sera annoncé "pour la nouvelle année".

F1 World Champions @redbullracing will tackle Mount Panorama at speed next February, with a world-title winning Formula One car to perform at the 2023 Bathurst 12 Hour.



STORY > https://t.co/yVxyaMLhDq