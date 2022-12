Vettel et Schumacher réunis pour la Race of Champions

Rédaction GP Fans

Mercredi 21 Décembre 2022 15:54

Sebastian Vettel et Mick Schumacher seront réunis pour représenter l'équipe d'Allemagne lors de la Race of Champions de janvier.

Les deux pilotes s'associeront pour la troisième année consécutive dans le but de ramener leur pays en tête du classement pour la première fois depuis 2018.

L'équipe d'Allemagne est la plus titrée de la Coupe des Nations du ROC avec huit victoires entre 2007 et 2012, dont six au total remportées par Vettel et Michael Schumacher, le père de Mick, sept fois champion du monde de F1.

Pour la deuxième année consécutive, l'épreuve se déroulera sur neige et glace à Pite Havsbad en Suède.

"C'est formidable d'être de retour à la Race Of Champions et de revoir tous les pilotes", a déclaré Schumacher.

"C'est encore mieux que Sebastian soit également en compétition, afin que l'équipe d'Allemagne puisse, espérons-le, respecter la tradition de se battre pour le titre dans la ROC Nations Cup.

"J'ai vraiment hâte de rouler à nouveau sur la glace et de passer du temps et de me battre avec cette impressionnante liste de pilotes présents."

Le duo allemand sera rejoint par le double champion de F1 Mika Hakkinen, son compatriote, le pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas, ainsi que le champion de F2, et pilote de réserve Aston Martin, Felipe Drugovich.

L'ancien pilote McLaren, David Coulthard, et la triple championne des W Series, Jamie Chadwick, représenteront le Royaume-Uni.

"Je suis ravi que Mick me rejoigne à nouveau à la Race Of Champions - pour ma première course depuis ma retraite de la Formule 1", a déclaré Vettel.

"Aucun de nous n'a beaucoup d'expérience sur la neige et la glace, donc ce fut une courbe d'apprentissage abrupte en Suède il y a un an."

"J'ai fini par me surprendre en atteignant la finale individuelle contre Sébastien Loeb [l'année dernière] et maintenant j'ai hâte de revenir et de faire équipe avec Mick pour voir si nous pouvons emmener l'équipe d'Allemagne jusqu'à un autre titre en ROC Nations Cup."