Gasly explique "le chaos" qui a entraîné son départ d'AlphaTauri

Rédaction GP Fans

Mercredi 21 Décembre 2022 14:33

Alors que Pierre Gasly se prépare à une nouvelle vie chez Alpine, après avoir évolué dans le giron Red Bull durant de nombreuses années, le tricolore explique l'enchaînement des événements qui l'ont amené à changer d'équipe.

Après deux bonnes saisons chez AlphaTauri en 2020 et 2021 (marquée par une victoire sensationnelle à Monza en 2020), Pierre Gasly a connu une campagne plus que difficile en 2022, qu'il a conclu à un lointain 14e rang au championnat.

Mais cette saison fut sa dernière sous les couleurs d'AlphaTauri, et au sein du giron Red Bull, le pilote normand ayant choisi de changer d'air et de rejoindre le projet Alpine en 2023.

Pourtant, l'été dernier encore, Gasly ne s'attendait pas à déménager en fin d'année. Mais la retraite annoncée de Vettel, et le départ de Fernando Alonso de chez Alpine pour remplacer le pilote allemand chez Aston Martin, ont provoqué une série de remous, qui a abouti à cette situation.

Interrogé par GPFans s'il avait l'intention de quitter AlphaTauri avant qu'Alonso n'annonce son départ d'Alpine, Pierre Gasly a répondu : "Non, mais on suit toujours le marché."

"À un moment donné, il semblait de plus en plus probable qu'il y avait une chance que Daniel garde son baquet chez McLaren, ce qui signifiait qu'il serait en fin de contrat au même moment que moi, et que donc nous mettrions tous les deux fin à nos contrats à fin 2023."

"Et Fernando s'est vu proposer un contrat d'un an pour prolonger [avec Alpine], donc à ce moment-là, toutes les opportunités ne devaient se présenter que pour 2024."

"J'étais déjà signé avec AlphaTauri pour aller jusqu'à la fin de mon contrat Red Bull, mais tout a complètement changé à partir du moment où Fernando est parti."

"Cela a vraiment déclenché tout le chaos qui a suivi, et au final, ce fut un chaos positif pour moi car cela s'est avéré apporter une opportunité incroyable et une collaboration très excitante avec Alpine pour l'année à venir."

"C'était définitivement inattendu, et déjà pour la saison prochaine."

Concédant qu'"il y a toujours eu des discussions avec Alpine", il a ajouté : "Ils ont toujours été intéressés par le passé, et ont toujours gardé un œil sur ma carrière."

"Mais disons que c'est devenu concret à partir du moment où Fernando a décidé d'appuyer sur la gâchette et de partir pour Aston."