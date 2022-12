Red Bull désigne son rival pour les titres en 2023, et ce n'est pas Ferrari !

Rédaction GP Fans

Mercredi 21 Décembre 2022 12:05

2023 ne ressemblera pas à 2022, prédit l'homme fort de Red Bul en Formule 1, Helmut Marko.

Après une bagarre intense avec Mercedes jusqu'au dernier tour du championnat en 2021, Red Bull a eu à faire à la Scuderia Ferrari en début de saison 2022.

Alors, quid de 2023 ? Selon Helmut Marko, la saison prochaine ne devrait pas du tout être la copie conforme de celle qui vient de s'achever.

En 2022, Red Bull a finalement écrasé les deux championnats grâce à une RB18 au-dessus de la mêlée et à un Max Verstappen irrésistible.

Malgré un exercice 2021 difficile et éreintant, Adrian Newey est parvenu à faire des miracles et à concevoir la meilleure des monoplaces nouvelle génération. Et après un début de saison difficile sur le plan de la fiabilité, les voitures flanquées du taureau rouge ont tout écrasé sur leur passage.

Ferrari était bien parti grâce à une F1-75 très bien née. La Scuderia était parvenue à mettre la pression sur les troupes de Milton Keynes durant les premières semaines de compétition au point d'être déclarée favorite.

Mais la fiabilité de l'unité de puissance italienne et les décisions stratégiques de l'équipe ont ensuite cruellement fait défaut au profil d'une équipe Red Bull qui n'en demandait pas tant.

Très mal partie après avoir empoché huit titres des constructeurs de rang, l'écurie Mercedes a quant à elle relevé doucement la tête au fil de l'année, parvenant finalement à décrocher un doublé à la régulière en fin de saison, lors du Grand Prix du Brésil.

Tandis que Red Bull s'appuiera sur sa monoplace actuelle et sur les développements possibles afin d'affronter 2023, quelle sera l'équipe capable de lui disputer les couronnes mondiales ?

"Certainement Mercedes !" prédit Marko. "Je pense qu'il s'agit d'une équipe plus stable [Marko fait sans doute référence au changement de directeur d'équipe chez Ferrari, ndlr]. Et puis, ils ont Hamilton..."

"Leurs résultats cette année furent décevants, c'est certain. C'est aussi le cas pour Lewis. Mais c'est un pilote si particulier... Même en 2022, il a encore et encore démontré à quel point il pouvait être le meilleur."

"Dans l'ensemble, en prenant tout en compte, il est clair que Mercedes possède un package beaucoup plus fort que Ferrari et est bien plus apte à se relever rapidement."