Un célèbre journaliste prédit un désastre chez Mercedes : "10 fois pire que Hamilton-Rosberg"

Rédaction GP Fans

Mercredi 21 Décembre 2022 10:46

Lewis Hamilton et George Russell entretiennent jusqu'ici une relation saine et sereine chez Mercedes...

Mais si la relation entre les deux britanniques est restée très amicale en 2022, c'est aussi en raison de la nécessité pour les pilotes de se serrer les coudes afin d'aider leur équipe, à l'heure où Mercedes vivait une saison compliquée en raison d'une W13 mal née.

Le journaliste Peter Windsor, célèbre analyste présent dans le paddock, estime que les choses pourraient fortement évoluer l'an prochain au sein de l'équipe dirigée par Toto Wolff.

Mercedes a fortement progressé entre le début de la saison 2022 et la fin, où elle est même parvenue à décrocher un doublé à la régulière lors du Grand Prix du Brésil remporté par Russell devant Hamilton.

Le plus jeune des deux pilotes Mercedes est d'ailleurs parvenu à battre Hamilton au classement final du championnat et Windsor estime que lorsque les enjeux redeviendront plus importants pour la marque à l'étoile, la relation entre les deux pilotes se compliquera fortement.

"Je pense que cela pourrait être dix fois pire que la relation Hamilton-Rosberg", a ainsi déclaré le journaliste. "Le fameux crash de Barcelone en 2016 ne serait sans doute que le début des hostilités entre Hamilton et Russell s'ils doivent jouer la gagne."

"Oui, ce duel sera d'un niveau supérieur. George peut être très dur et n'hésitera pas à se frotter à Lewis s'il peut jouer la victoire en course et viser le titre. C'est certain."

"De son côté, Lewis restera Lewis. Il est le meilleur pilote que j'ai vu piloter depuis Niki Lauda en termes de propreté en piste. Mais je pense que George, comme l'a été Max [Verstappen], sera lui plus dur. Et il répondra présent lors de chaque course s'il en a l'occasion."