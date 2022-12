Russell revient sur sa première victoire : de la fierté et beaucoup d'émotion

Rédaction GP Fans

Mercredi 21 Décembre 2022 09:26

C'est lors du dernier Grand Prix du Brésil que le Britannique a triomphé pour la première fois au plus haut niveau.

Tandis que Mercedes a vécu une saison 2022 très compliquée en raison de la mauvaise direction prise par l'équipe dans le développement de sa W13, George Russell est néanmoins parvenu à décrocher son premier succès en F1 lors de l'avant-dernière course de la saison, à São Paulo.

Recruté il y a un an en vue de la saison écoulée, Russell est l'une des bonnes surprises de l'année puisqu'en dépit d'une monoplace incapable de jouer la victoire au championnat, il s'est montré impeccable au volant de la Mercedes au point de battre Lewis Hamilton sur l'ensemble de l'exercice.

Au Brésil, le jeune britannique avait bien conscience de l'enjeu durant une course qu'il a menée de bout en bout et remportée au nez à la barbe de son septuple champion du monde d'équipier.

"Lewis était constamment présent dans mes rétroviseurs, à un peu plus d'une seconde à peine, ce qui a rendu la situation très tendue pour moi", a commenté Russell.

"Mon ingénieur me donnait les écarts lors de chaque tour et je savais que la moindre erreur aurait donné l'opportunité à Lewis de bondir. Lorsque j'ai franchi la ligne, le soulagement fut vraiment énorme."

"J'étais très fier, à bien des égards. J'étais parvenu à gérer cette situation et la pression qui allait avec et, de plus, nous remportions enfin une course en tant qu'équipe."

"L'émotion était très forte et personne de ma famille, ni ma compagne n'était présent. Alors les appeler après la course fut vraiment un moment spécial. Le voyage parcouru ensemble fut si intense et à la fois si long avant la F1, avec mes parents..."